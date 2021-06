Sassuolo, lunedì si chiude per il nuovo allenatore: ecco chi sarà

Il Sassuolo è vicino a chiudere la trattativa per Alessio Dionisi, che preleverà dall’Empoli come prossimo allenatore dei neroverdi.

Orfano di Roberto De Zerbi, passato allo Shakhtar Donetsk, dal termine della stagione, il Sassuolo ha finalmente trovato l’allenatore dal quale ripartire. Dopo diversi sondaggi e proposte, la scelta pare sia ricaduta su Alessio Dionisi, ex calciatore e attuale tecnico dell’Empoli.

Il Sassuolo vicino a Dionisi: lunedì l’incontro definitivo

La sua ottima stagione alla guida dei toscani, in realtà aveva acceso le lampadine anche di Ferrero, presidente della Sampdoria, che aveva pensato a lui per il post-Ranieri. In effetti l’interesse del club blucerchiato è ancora vivo, ma il Sassuolo prova a bruciare la concorrenza proponendo già l’accordo definitivo.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, collega di SKY, attraverso il proprio sito ufficiale, lunedì è previsto un incontro tra Dionisi e la dirigenza neroverde per stabilire gli ultimi dettagli e chiudere la trattativa. Il tecnico dovrebbe firmare un contratto biennale mentre il Sassuolo verserà nelle casse dell’Empoli un indennizzo da 700.000 mila euro. Si sta pensando anche all’inserimento nell’accordo di un tesserato del Sassuolo oppure si darà l’opportunità per una trattativa separata per portare in neroverde Samuele Ricci, corteggiato pure dal Leicester. Ad ogni modo diminuiscono le opzioni per la panchina della Sampdoria: Iachini, Patrick Vieira, Marco Giampaolo oppure Roberto D’Aversa.