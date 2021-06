Turchia-Italia, tegola per Mancini: si è infortunato un titolare

Guai in vista per Mancini in Turchia-Italia. L’infortunio di Florenzi preoccupa. Contro la Svizzera potrebbe restare a riposo.

Suda freddo Roberto Mancini che deve fare i conti con la sfortuna. Il commissario tecnico della Nazionale italiana vince contro la Turchia. Il match inaugurale di Euro 2020 è tutto a tinte azzurre. L’autogol di Demiral e le reti di Immobile ed Insigne fanno gioire i tifosi italiani. A preoccupare, però, sono le condizioni di Alessandro Florenzi, sostituito dopo i primi quarantacinque minuti di gioco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Turchia-Italia, le condizioni di Florenzi

Il numero 24 degli azzurri ha dovuto alzare bandiera bianca dopo i primi quarantacinque minuti di gioco di Turchia-Italia. Ad inizio del secondo tempo, infatti, Mancini ha mandato in campo il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

LEGGI ANCHE >>> Autogol di Demiral… ed il web si scatena: “Uno di noi”

Il motivo? L’esterno del Paris Saint-Germain ha ravveduto un problema al polpaccio che non gli ha consentito di proseguire il match contro la Turchia. Dalle prime ricostruzione sembrerebbe essere nulla di grave. In ogni caso, però, il calciatore è stato inquadrato dalle telecamere con una vistosa borsa del ghiaccio sul polpaccio. Il cambio di Mancini pare essere arrivato giusto in tempo per scongiurare il peggio. Florenzi potrebbe restare a riposo contro la Svizzera, nel prossimo match del Girone A di Euro 2020.