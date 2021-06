Buffon ed il destino ancora italiano: l’agente svela tutto

Per il futuro di Gigi Buffon è pronto il momento della svolta. L’agente dell’ex portiere della Juventus ha dato una pista per il futuro.

Quello di Gigi Buffon è un destino che andrà scritto proprio nei prossimi giorni, quando il portiere dovrà scegliere concretamente cosa fare del suo futuro. Dopo l’addio alla Juventus, per l’estremo difensore ci sono diverse piste che potrebbero portarlo ad essere ancora protagonista. Il 43enne ovviamente desta ancora grande attenzione, al netto dell’età, e proprio per questo tutti stanno cercando di capire concretamente quale sarà il suo futuro.

Resterà ancora in Italia? Anche questo è un tema. Si, perchè in questi giorni anche diversi club stranieri sono stati accostati al portiere nativo di Carrara. Dalla Grecia alla Spagna, soluzioni che potrebbero tenere Buffon ancora ampiamente sulla cresta dell’onda. In queste ore, però, una soluzione tutta italiana sta prendendo corpo in maniera esponenziale. Un ritorno al passato che potrebbe significare, per Gigi, una vera e propria chiusura del cerchio.

Buffon resta in Italia? L’agente svela il retroscena

Dunque, Buffon è subito pronto a rimettersi in carreggiata. Si, ma dove? Per provare a chiarire la situazione, ha parlato l’agente del giocatore, Silvano Martina, che a ParmaToday.it ha provato a spiegare quello che potrebbe essere il reale scenario per il futuro di Gigi. Il destino potrebbe tenerlo in Italia, in quella squadra dove si è consacrato e dove adesso potrebbe chiudere il cerchio.

“Parma è una pista percorribile ma non devo decidere il per luiE’ ancora tutto aperto, Gigi sta valutando tutte le ipotesi e tra queste c’è anche il Parma. In settimana mi vedrò con lui e parleremo del futuro: vediamo quel che accadrà”, le parole dell’agente. Ancora Parma, dunque, nel destino di Buffon.