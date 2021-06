Arriva l’ammissione: “Juve, farò di tutto per andarmene”

La Juve perde i pezzi. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di un centrocampista: Ramsey vuole partire.

La Juventus di Andrea Agnelli si affaccia sulla finestra estiva di calciomercato. Prima di acquistare, però, servirà far partire gli esuberi ed i calciatori che non rientrano nel progetto di Massimiliano Allegri. Il neo allenatore del club bianconero avrebbe già stilato una prima lista dei desideri, ma la dirigenza deve prima fare cassa. Uno dei calciatori con le valigie pronte è sicuramente Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha ammesso di voler andare via.

Calciomercato Juve, Ramsey abbandona la nave

Intervenuto ai microfoni di ‘Repubblica’, il centrocampista della Juve Aaron Ramsey ha rilasciato alcune dichiarazioni eloquenti: “Le ultime due stagioni sono state abbastanza frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Ci sono stati tanti fattori e tanti cambiamenti ai quali non ero abituati. Qui al Galles, invece, sanno come prendersi cura di me”.

Poi prosegue: “A volte le squadre funzionano in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione, di una attenzione diversa. Adesso in Nazionale sono circondato dalle giuste persone. Farò di tutto per tornare a sentirmi bene ed avere fiducia in me stesso”.