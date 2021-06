La Serie A perde uno dei suoi pezzi pregiati: visite mediche programmate

La Serie A dice addio a Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan andrà al Paris Saint-Germain. A Coverciano arriva lo staff medico dei parigini.

Sta per giungere al capolinea la storia d’amore tra il Milan e Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, in scadenza tra circa venti giorni, si libererà a zero e si accaserà lontano dalla Serie A. Addio al Milan, addio all’Italia: Donnarumma ha trovato l’accordo definitivo con il Paris Saint-Germain. La notizia era già nell’aria da qualche giorno, ma ora ‘Sportitalia’ svela il buon esito della trattativa circa gli ultimi dettagli contrattuali. Il portiere oramai ex rossonero guadagnerà almeno 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma saluta la Serie A: visite col PSG

Beffata la Juventus di Andrea Agnelli che, negli ultimi mesi, sembrava decisa a puntare sul suo cartellino, ma le mosse di Mino Raiola hanno cambiato gli scenari. Niente da fare anche per il Barcellona, meta che lo stesso calciatore avrebbe messo da parte.

LEGGI ANCHE >>> Immobile, Insigne e Lino Banfi: il retroscena sull’esultanza da film

A prescindere dalla presenza di Keylor Navas nella prossima stagione, Gigio Donnarumma ha deciso di accasarsi in Ligue 1. Come riferisce ‘Sportitalia’, dopo aver limato gli ultimi dettagli contrattuali, le parti si sono strette la mano. In Italia, nel ritiro della Nazionale a Coverciano, è in arrivo lo staff medico del PSG per le visite mediche. Donnarumma volerà a Parigi dopo gli Europei: l’accordo è ormai definito.