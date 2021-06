Erisken, il coro da brividi dei tifosi di Danimarca e Finlandia

Le bellissime immagini di tifosi di Danimarca-Finlandia per incitare Christian Eriksen a riprendersi dopo il malore che l’ha colpito in campo.

EURO 2020 ha già regalato ai tifosi di tutto il mondo la scena emotivamente più brutta e la scena più emozionante della sua edizione corrente. Vedere Christian Eriksen accasciarsi sul campo verde dopo un malore ha fatto rimanere tutti col fiato sospeso e gettato nello sconforto chiunque abbia guardato le immagini. Bellissimo il gesto dei compagni di squadra. Si sono subito disposti in cerchio attorno a lui per evitare che le telecamere lo riprendessero, salvaguardando la dignità di quel momento complicato.

Danimarca-Finlandia, il bellissimo gesto dei tifosi per Eriksen

La stessa dimostrazione di grande rispetto e umanità l’ha data lo stadio. A Copenaghen, infatti, sono calati silenzio e confusione nonché disperazione mentre si cercava di saperne di più sulle condizioni del giocatore dell’Inter, poi portato in ospedale. Ma in pochi minuti si è capita tutta la bellezza e l’importanza del supporto del pubblico durante un match, quel calore che manca da oltre una stagione a causa della pandemia da coronavirus.

Ad un certo punto, infatti, i tifosi della Danimarca hanno cominciato ad intonare “Christian” per il loro giocatore e il pubblico finlandese non ha fatto mancare il proprio supporto, rispondendo in coro “Eriksen”. Un coro che è andato avanti per un po’ per risollevare gli animi ed è stata anche una sorta di preghiera e incitazioni collettive affinché la situazione finalmente potesse rientrare. Subito dopo infatti è giunta notizia delle condizioni stabili di Eriksen, ricoverato e sotto osservazione.