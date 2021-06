L’annuncio che fa tirare un sospiro di sollievo alla Juventus

Come sta Matthijs De Ligt? Il difensore della Juventus si è infortunato con l’Olanda a pochi giorni dall’esordio ad Euro 2020: l’annuncio.

La Juventus di Andrea Agnelli è rimasta sulla spine a causa dell’infortunio che ha colpito il difensore Matthijs De Ligt. Il centrale bianconero, impegnato agli Europei con la Nazionale olandese, aveva riscontrato alcuni problemi fisici che avevano fatto temere il peggio nei giorni scorsi. Adesso, però, l’allarme sembra rientrato. Lo staff medico dell’Olanda è al lavoro per controllare le condizioni del ragazzo e rimetterlo in sesto al fine di non perderlo per il torneo europeo per Nazionali. Domani alle ore 21:00 gli olandesi affronteranno l’Ucraina nella prima gara del Girone C di Euro 2020.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, l’annuncio di De Ligt: le condizioni

Ci sarà De Ligt? Con ogni probabilità il difensore della Juventus resterà fuori dall’undici titolare al fine di ritrovare la condizione migliore. Intervenuto direttamente dal ritiro della Nazionale olandese, De Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il mio infortunio? Devo vedere come sto”.

LEGGI ANCHE >>> Juve esclusa dalla Serie A? Gravina: “Spero di no, ma ci sono regole”

Poi prosegue: “Per il momento tutto sta andando bene. Nella giornata di ieri mi sono allenato parzialmente con il gruppo, sono stato un po’ con la squadra. Spero di allenarmi al completo con loro nei prossimi giorni. Il mio obiettivo è quello di giocare già domenica“.