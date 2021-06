Napoli, lo scambio impossibile con lo zampino di Raiola

Il Napoli lavora sul mercato e con lo zampino di Raiola arriva l’idea di uno scambio impossibile: trattativa complicata

Il Napoli di Spalletti deve ancora prendere forma. In attesa della presentazione ufficiale, il club partenopeo progetta il mercato che dipenderà anche dalle cessioni che arriveranno. Uno dei reparti che vedrà qualche volto nuovo è il centrocampo, lì dove Bakayoko farà ritorno al Chelsea e Fabian Ruiz potrebbe partire viste le tante pretendenti su di lui. Ecco allora che il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli cerca rinforzi in quella zona di campo. Un nome gli è stato suggerito da Mino Raiola: si tratta di Mady Camara, 24 anni, centrocampista guineano dell’Olympiakos. A parlarne è ‘TuttoSport’ che spiega anche come la valutazione fatta dal club greco è alta: 20 milioni di euro.

Napoli, occhi su Camara: suggestione scambio con Manolas

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vorrebbe andare oltre i 15 milioni, ma c’è anche l’ipotesi (remota e molto complicata) di uno scambio. E’ lo stesso quotidiano piemontese a parlare di scambio impossibile facendo riferimento al nome di Manolas. Il centrale greco avrebbe espresso il desiderio di giocare in patria ma le cifre dell’affare lo rendono impossibile. L’ex Roma, infatti, è valutato dal Napoli almeno venti milioni di euro ed inoltre c’è da tenere in considerazione l’alto ingaggio: quattro milioni di euro.

Stipendio fuori dalla portata della società di Atene. Ecco perché lo scambio appare molto complicato, mentre Camara è un nome da tenere in considerazione nel mercato del Napoli. Classe 1997, arrivato in Grecia proveniente dall’Ajaccio, il mediano guineano nell’ultima stagione ha collezionato 46 presenze, di cui quattro in Champions League con una rete contro il Marsiglia.