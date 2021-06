Mourinho accontentato: la Roma ha scelto il nuovo portiere

Trattativa ai dettagli per il nuovo portiere della Roma: affare ad un passo col placet totale di Mourinho, le cui indicazioni sono state rispettate

Serviva un nuovo portiere alla Roma dopo le difficoltà di Pau Lopez. Rivoluzione tra i pali che la società sta attuando rispettando il volere di José Mourinho. Il numero uno scelto, salvo sorprese, è il portoghese Rui Patricio, in uscita dal Wolverhampton, giocatore che fa parte della ricca scuderia di Mendes, il potente agente che gestisce proprio lo Special One.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ fa sapere che l’affare dovrebbe concludersi sulla base di circa 7 milioni di euro. C’è l’ok da parte del portiere e, ovviamente, c’è il placet totale di Mourinho, che aveva messo Rui Patricio in cima alle sue preferenze. Mou stima il numero uno del Portogallo e crede, tra l’altro, che possa essere determinante anche per gli Europei.

Roma, ecco il portiere per Mourinho

L’affare non è ancora concluso ma le due società sono già a buon punto per il raggiungimento dell’intesa sulla cifra. Rui Patricio, invece, ha già dato il suo assenso. Sarebbe felice di lavorare per Mourinho. In attesa di sistemare gli ultimi dettagli, la Roma lavora alle cessioni e, soprattutto, al secondo colpo, che potrebbe essere in attacco: si tratta di Xhaka. Anche per lui affare vicino alla conclusione.

I tifosi aspettano da tempo il primo colpo che a breve verrà ufficializzato. Si partirà, ovviamente, dalla porta. Per costruire la squadra che Mourinho ha in mente.