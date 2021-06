“Sergio Ramos alla Roma”: spunta la chiamata di Mourinho

Come riporta Teleradiostereo, Mourinho avrebbe fatto una telefonata a Sergio Ramos per capire le sue intenzioni.

Dopo una stagione deludente, da salvare solo la semifinale di Europa League, l’ambiente della Roma non vede l’ora che cominci l’era di José Mourinho. L’arrivo del portoghese ha riportato tanto entusiasmo sulla sponda giallorossa del Tevere. La squadra capitolina vuole tornare ad essere competitiva ad alti livelli, soprattutto in campionato.

Dall’annuncio dell’avvicendamento tra Fonseca e Mourinho, stanno circolando molte indiscrezioni di calciomercato sulla Roma. Molti nomi sono stati accostati al team capitolino: da Rui Patricio a Xhaka. In queste ore è stato accostato un giocatore che farebbe sognare ad occhi aperti i tifosi giallorossi.

Tentantivo di Mourinho per Sergio Ramos

Secondo quanto raccolto da ‘Teleradiostereo’, Mourinho si starebbe muovendo in prima persona anche sul mercato. Il tecnico portoghese avrebbe telefonato a Sergio Ramos per convincerlo a trasferirsi in Italia. Mourinho avrebbe cercato di capire quanta voglia avesse il calciatore spagnolo di venire alla Roma.

Sergio Ramos ha vissuto una stagione molto difficile con il Real Madrid. Il difensore, soprattutto a causa degli infortuni, ha disputato solo 21 partite nell’ultima stagione dove ha siglato 4 reti. Il contratto di Sergio Ramos con i Blancos scade a fine giugno e non ci sarebbero margini per il rinnovo. Il giocatore non è stato neanche convocato da Luis Enrique per gli Europei, destando molto dibattito in Spagna.