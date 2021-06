Juventus, l’Arsenal vuole infrangerti il sogno di mercato

La Juventus si contra con l’Arsenal sul mercato estivo. E’ duello per il cartellino di Manuel Locatelli del Sassuolo: servono 40 milioni di euro.

La Juventus di Andrea Agnelli si è già affacciata sulla finestra estiva di calciomercato. Il club bianconero è al lavoro per regalare al neo allenatore Massimiliano Allegri nuovi colpi da inserire in rosa. Il mercato dei piemontesi, però, potrebbe incrociarsi con quello dell’Arsenal. I Gunners hanno stilato una lunga lista dei desideri, sulla quale sono ascritti anche i nomi di alcuni obiettivi bianconeri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, concorrenza per Locatelli

Come riferisce il tabloid inglese ‘The Sun’, il club di Premier League ha avviato la trattativa con la Roma di José Mourinho per il cartellino di Granit Xhaka. Qualora il calciatore partisse in direzione Serie A, gli inglesi si affaccerebbero su Donny van de Beek del Manchester United, obiettivo principale della società.

LEGGI ANCHE >>> Inter, super offerta per ‘scippare’ Hakimi: quattro giocatori sul tavolo

L’olandese, però, non è l’unico desiderio estivo. Piace parecchio anche Manuel Locatelli del Sassuolo, obiettivo conclamato della Juventus di Agnelli. Il club emiliano chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire e non pare intenzionato ad abbassare le proprie richieste.