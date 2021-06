Inter, super offerta per ‘scippare’ Hakimi: quattro giocatori sul tavolo

Come riportato da Tuttosport, il Chelsea sarebbe più avanti del PSG nella corsa per prelevare Hakimi dall’Inter.

Mentre tutto il mondo del calcio è concentrato sull’Europeo e sulla Copa America, le squadre di club stanno programmando acquisti e cessioni per la prossima stagione. Sia in Italia che in Europa c’è stata una vera e propria rivoluzione dove tantissime squadre importanti hanno cambiato allenatore: dal Real Madrid alla Juventus.

Dopo la vittoria dello Scudetto, sulla panchina dell’Inter c’è stato l’avvicendamento tra Antonio Conte e Simone Inzaghi. L’obiettivo di Suning è di abbattere i costi per cercare di ridurre i debiti. La squadra nerazzurra ha bisogno di nuove risorse economiche e, probabilmente, sarà costretta a vendere a qualche prezzo pregiato.

Il Chelsea e la super offerta per Hakimi

Hakimi e Lautaro Martinez sono tra i giocatori più indiziati a cambiare squadra. Sull’argentino c’è l’Atletico Madrid, mentre il laterale è seguito dal PSG e dal Chelsea. Secondo quanto raccolto da ‘Tuttosport’, il club parigino offrirebbe 60 milioni per Hakimi, mentre l’Inter cederebbe il giocatore per la cifra di 80 milioni.

Come riporta il quotidiano sportivo, il Chelsea per Hakimi avrebbe più margini di trattativa. Il team inglese avrebbe offerto 50 milioni cash più una di lista di tre-quattro giocatori che potrebbero interessare all’Inter. In nomi in questione sarebbero quelli di Emerson Palmieri, Kovacic (chiodo fisso di Ausilio) e il giovane centravanti Abraham.