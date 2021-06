De Paul può ‘decidere’ il destino di Calhanoglu: offerta in arrivo

Il calciomercato dei giocatori ancora deve entrare nel vivo, ma già stanno circolando molte indiscrezioni di calciomercato. Tra i giocatori più seguiti in questa sessione di mercato c’è, sicuramente, Rodrigo de Paul dell’Udinese. Il calciatore è in ritiro con la sua Argentina per preparare la Copa America che inizierà questa sera con il match tra Brasile e Venezuela.

De Paul ha rilasciato queste dichiarazioni in un intervista recente al ‘The Guardian’: “Ho 27 anni e sono stato molto sincero con chi dovevo essere chiaro. Ho detto loro ciò che penso e ciò che voglio”. L’argentino è seguito sia da squadre italiane che estere: Inter, Napoli, Milan, Arsenal e l’Atletico Madrid di Simeone.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il futuro di Calhanoglu è legato a quello di De Paul

Secondo quanto raccolto dal giornalista di ‘Sky Sport Fabrizio Romano’, l’Atletico Madrid starebbe spingengo per prendere De Paul dall’Udinese. La squadra spagnola potrebbe sfruttare l’occasione di prendere a zero Calhanoglu, ma il Milan spera ancora di convincere il turco a continuare ad indossare la maglia rossonera.

LEGGI ANCHE>>> I piani offensivi dell’Inter e la verità su Lautaro Martinez

Anche Lautaro Martinez dell’Inter è stato accostato all’Atletico Madrid, ma al momento non ci sarebbero stati contatti tra le due società. De Paul ha disputato una gran stagione, disputando 36 gare dove ha segnato 9 reti e fornito la bellezza di 10 assist vincenti ai propri compagni.