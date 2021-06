Un’altra pretendente per De Paul: impossibile rifiutare

Un’altra pretendere c’è da registrare per Rodrigo De Paul. Si tratta dell’Arsenal, secondo le ultime informazioni dall’Inghilterra.

La stagione da poco terminata è stata con ogni probabilità l’ultima di Rodrigo De Paul da calciatore dell’Udinese. L’argentino, convocato dal Ct Scaloni per la Copa America che sta per prendere avvio, intende compiere il salto di qualità tanto agognato. La kermesse continentale che si disputerà in Brasile potrebbe essere un’ottima vetrina e potrebbe accrescere il suo valore di mercato.

Udinese, anche l’Arsenal su De Paul

Il calciatore è seguito in Serie A, ormai da tempo, da diverse società. Le più convinte sarebbero Milan, Napoli e Juventus, ma non manca mercato estero al centrocampista dei Pozzo. Come riferisce The Sun, infatti, De Paul sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal, la quale si sarebbe aggiunta alla lista dei club stranieri dopo l’Atlético Madrid di Simeone.

Non è difficile pensare che un eventuale passo in avanti da parte della società di Premier League potrebbe fare gola al calciatore e renderne più semplice la cessione, poiché l’Arsenal potrebbe disporre di maggiore liquidità da investire. Il prezzo del cartellino dell’argentino classe 1994, infatti, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro. L’interesse dell’Udinese è scatenare una vera e propria asta al rialzo, dato che le speranze di trattenerlo in squadra sono quasi nulle e anche per la società potrebbe essere giunto il momento giusto per ricavare la miglior plusvalenza dal calciatore prelevato dal Valencia per soli 3 milioni di euro nel 2016.