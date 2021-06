“Juve, nemmeno un messaggio per Eriksen”: è polemica sui social

Dalla Juventus nessun messaggio di vicinanze ad Eriksen sui socia: polemiche tra i tifosi, che non hanno apprezzato la decisione del club

Il mondo del calcio si sta stringendo intorno a Christian Eriksen. Sono tanti infatti i club di tutto il mondo che, in queste ore, hanno inviato pubblicamente al giocatore e ai suoi familiari messaggi di vicinanza. Testimonianze d’affetto social, alle quali però non si sono (almeno per il momento) volute aggiungere Juventus, Lazio, Sassuolo ed Hellas Verona. Un silenzio sulla vicenda che non sta piacendo ai tifosi.

Nessun messaggio della Juventus per Eriksen: i tifosi non apprezzano

In particolare, il club bianconero ieri ha postato un’immagine riguardante Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci felici dopo la vittoria dell’Italia contro la Turchia (“Euro2020 in bianconero è iniziato così”) mentre oggi i contenuti sono dedicati a Barbara Bonansea in occasione del suo compleanno e alla partita dell’Under 19. Stop. Nessun riferimento al dramma vissuto dal centrocampista dell’Inter. La Juventus di certo si sarà mossa in privato, esprimendo la propria solidarietà al danese, tuttavia la decisione di non esporsi tramite Facebook e Twitter ha causato molte polemiche.

Chi invece ha voluto subito dedicare un pensiero ad Eriksen è stato Cristiano Ronaldo, attraverso un post su Instagram: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte a Christian Eriksen e alla sua famiglia. Il mondo del calcio è unito nella speranza di buone notizie. Conto di vederti presto in campo, tieni duro Chris!”.