Inghilterra-Croazia, un tifoso precipita dalle barriere di Wembley: è grave

Inghilterra-Croazia, un tifoso si sporge troppo e precipita al suolo: è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. C’è la conferma del portavoce di Wembley.

Ancora un brutto episodio che contraddistingue la giornata di oggi di Euro 2020. Un tifoso dell’Inghilterra si trova attualmente ricoverato in ospedale dopo essere caduto rovinosamente nei minuti finali di Inghilterra-Croazia. Al Wembley Stadium, lo spettatore si sarebbe sporto eccessivamente dalle barriere, perdendo l’equilibrio e precipitando al suolo. Il ‘Telegraph’ riferisce che le sue condizioni, attualmente, sembrano essere gravi.

Inghilterra-Croazia, tifoso in gravi condizioni

Una pessima notizia che rovina la festa dell’Inghilterra, vittoriosa per 1-0 contro la Corazia nella prima giornata di Euro 2020.

Il tabloid inglese ‘The Sun’ ha raccolto le testimonianze dei tifosi presenti allo stadio. Ecco quanto dichiarato da un fan: “Abbiamo visto le sue gambe superare le barriere, poi è caduto. Ha toccato il suolo, non si muoveva più”. Un altro tifoso inglese, invece, aggiunge: “Sembrava che i medici avessero impiegato una vita per arrivare da lui. E’ caduto dalle barriere, precipitando sui sedili e sul cemento”. Un portavoce dello stadio Wembley, poi, ha confermato l’accaduto: “Uno spettatore è caduto dagli spalti. Il tifoso ha ricevuto le prime cure mediche sul posto, poi è stato trasferito d’urgenza in ospedale in gravi condizioni”.

