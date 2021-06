Dramma Eriksen, l’inaspettato gesto dei tifosi dell’Inter per Kjaer

Bellissimo striscione da parte dei tifosi dell’Inter, che hanno omaggiato Kjaer dopo il fondamentale apporto per salvare la vita di Eriksen.

Lo sport si unisce nella sua massima sublimazione nei momenti di grande difficoltà. Il malore accusato da Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia ha commosso a ogni latitudine, indipendentemente dal tifo nei confronti di una Nazionale o di un club. Bellissima, ad esempio, la scena dei tifosi di Copenaghen che hanno intonato il nome del giocatore ottenendo la risposta in coro da parte dei finlandesi.

Lo striscione dei tifosi dell’Inter per Kjaer dopo il malore di Eriksen

Tra i grandi protagonisti in positivo della vicenda, che si è tramutata in un grande spavento ma nella pronta guarigione di Eriksen, c’è stato sicuramente Simon Kjaer. Un vero e proprio capitano, che ha contribuito in maniera significativa a salvare la vita del compagno. Il suo pronto intervento evitando che si affogasse Eriksen con la propria lingua è stato fondamentale. Inoltre, il giocatore del Milan è stato lì ad assistere e gestire l’apporto dei compagni nonché a rassicurare la moglie del giocatore dell’Inter.

La tifoseria nerazzurra, allora, ha voluto riconoscere ed elogiare il gesto di Kjaer, nonostante giochi nel Milan ed in zona San Siro è apparso uno striscione a lui dedicato:“Onore a Kjaer. Grande uomo e capitano”. Un episodio drammatico ha unito come non mai le due cugine milanesi con un gesto che farà piacere a entrambi i calciatori.