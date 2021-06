Il Milan fa il sorpasso a sinistra e chiama il Barcellona

Il Milan cerca un vice Theo Hernandez, sta sviluppando i contatti con il Barcellona per Junior Firpo.

L’esterno spagnolo è in uscita dal club blaugrana, pronto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. È la stessa formula di cui le due società hanno parlato anche a gennaio, in inverno anche il Napoli si è interessato a questa soluzione.

Donnarumma intanto ha chiuso tutti gli accordi con il Paris Saint Germain, guadagnerà 10 milioni più bonus a stagione, la prossima settimana si cercherà il momento opportuno per le visite mediche. Gigio è in ritiro con la Nazionale, sta giocando gli Europei e l’Italia nelle prossime settimane ha due partite: mercoledì contro la Svizzera, domenica contro il Galles.

Theo Hernandez è stato uno degli uomini-chiave del Milan, in 45 presenze ha realizzato otto gol e otto assist. Il club rossonero soprattutto con la Champions League sa di aver bisogno di alternative importanti in ogni reparto.

Il Milan fa il mercato con le big d’Europa: da Giroud a Firpo

Il Milan ha una strategia, pesca dalle grandi d’Europa, trovando calciatori importanti che magari altrove hanno poco spazio. È accaduto con Tomori, che il Milan sta per riscattare, Brahim Diaz dal Real Madrid, Dalot dal Manchester United, potrebbe succedere con Giroud ancora dal Chelsea e proprio Junior Firpo dal Barcellona. L’alternativa a Giroud anche vive dello stesso spartito, si tratta di Jovic del Real Madrid.

Firpo in questa stagione ha giocato molto poco, totalizzando complessivamente 17 presenze con un gol e un assist. Nella scorsa stagione il Milan all’occorrenza, quando mancava Theo Hernandez, è stato adattato Dalot a sinistra. Non c’è ancora un accordo con il Manchester United per l’esterno del Portogallo Under 21 ma ci sono buone chances che Dalot resti in maglia rossonera.

Su Firpo si discute proprio del diritto di riscatto, le basi dell’operazione sono state già impostate con il Barcellona che sta lavorando tanto in entrata sui parametri zero. Secondo quanto riporta Sport.es, sarebbe già pronta la maglia di Depay in ritiro con l’Olanda agli Europei. L’esterno offensivo va in scadenza con il Lione, dove nell’ultima stagione ha realizzato 22 gol e 12 assist.