Juve, Buffon vuota il sacco: “Cosa vi dico? Tre giorni…”

Buffon ha parlato del suo futuro durante la presentazione della sua Academy: dopo la Juve potrebbe tornare al Parma, decisione in poche ore

Gigi Buffon non ha ancora alcuna intenzione di lasciare il calcio giocato. Il portiere, che a fine giugno abbandonerà ufficialmente la Juventus, non ha ancora scelto la sua nuova squadra. Comunque, a giudicare dalle sue parole, la sua scelta appare imminente. Il 43enne ne ha parlato durante la conferenza di presentazione della sua Academy per giovani portieri. L’estremo difensore ha svelato un piccolo retroscena: “Stava pensando seriamente di smettere ma alla fine ho deciso di continuare perché ancora mi sento in grado di risultare decisivo. Fondamentale è stata la stima che mi hanno dimostrato i miei compagni. Ho capito di dover continuare attraverso i loro attestati nei miei confronti”.

Juve, Buffon: “Fra tre giorni conoscerete il mio futuro, sto capendo dove essere protagonista”

A Buffon non mancano le proposte. Il portiere fa ancora gola a tanti e, dunque, l’ipotesi ritiro è ancora rinviata. “Le proposte ricevute fanno riferimento ad aspetti differenti. Alcune squadre – ha confessato il numero uno di Massa Carrara – sono impegnate in Champions. Tra queste, alcune mi hanno offerto un ruolo da titolare mentre altre ambiscono alla vittoria ma mi vorrebbero per fare il secondo. Questo però l’ho fatto soltanto per la Juventus. E poi ci sarebbe la possibilità di un ritorno alle origini, che è ciò che fa leva sui sentimenti e mi spinge a sentire il bisogno di fare bene”.

Tutte le opzioni sono state poste sul tavolo e sono in procinto di essere soppesate da Buffon, che nelle sue dichiarazioni raccolte da ‘La Gazzetta dello Sport’ infine ha aggiunto: “In tre o quattro giorni deciderò, voglio capire dove posso sentirmi protagonista”.

L’opzione di un ritorno al Parma per contribuire all’immediata risalita della compagine crociata rimane ancora presente nel futuro di Gigi Buffon. Superman vuole ora diventare un eterno Peter Pan. La firma per i ducali, come spiega ancora la ‘rosea’, è sempre più vicina.