Ronaldo sfiderà di nuovo Messi, è ufficiale: il motivo

Cristiano Ronaldo e Messi potrebbero tornare a sfidarsi ad agosto in occasione del Trofeo Gamper. Il Barcellona ha invitato la Juventus.

Di nuovo uno contro l’altro, a distanza di 8 mesi dall’ultima volta. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, dopo Juve-Barcellona dell’8 dicembre in Champions League con doppietta del primo, potrebbero tornare ad affrontarsi su un campo di calcio ad agosto. I blaugrana infatti stanno organizzando la prossima edizione del Trofeo Gamper e l’avversario designato, stando a quanto riportato dalla radio catalana ‘Rac1’, è proprio la Juventus. Nell’occasione, inoltre, si sfiderebbero anche le formazioni femminili.

Cristiano Ronaldo e Messi, nuova sfida all’orizzonte

Ora resta da vedere se questo ennesimo faccia a faccia tra i due campioni avrà effettivamente luogo, visto che entrambi non sono sicuri di restare nel proprio club. CR7 al momento appare piuttosto distante dall’universo bianconero: Massimiliano Allegri, non ritenendolo fondamentale, vorrebbe assegnare un ruolo più centrale a Paulo Dybala. Sul portoghese, che debutterà domani all’Europeo contro l’Ungheria, ci sono Paris Saint Germain e Manchester United ma finora non è partita alcuna trattativa. La Juventus osserva ed accetterà qualsiasi decisione del suo fuoriclasse.

Anche il futuro di Messi , che stasera affronterà con la sua Argentina il Cile in Copa America, appare un rebus. Il Barcellona, dopo aver acquistato il suo amico Aguero e confermato il tecnico Ronaldo Koeman, è convinto di aver tirato tutte le leve giuste per convincerlo a prolungare il suo contratto per altri due anni. Resta forte però il richiamo del Psg, che a breve partirà all’assalto.