DIRETTA Polonia-Slovacchia: segui la partita LIVE

Alle 18 spazio al secondo match di questa giornata dedicata agli Europei di calcio. Scendono in campo Polonia e Slovacchia.

Il gruppo E di sicuro rappresenta uno dei più equilibrati tra quelli che sono stati composti in questi Europei. La Spagna e la Svezia si misureranno stasera e chiuderanno la giornata, ma alle 18 scenderanno in campo due squadre pronte a dare tutto per provare a superare la fase a gironi, provando a rappresentare delle vere e proprie outsider.

Parliamo di Polonia e Slovacchia, entrambe pronte a confrontarsi per un match sul quale è difficile fare delle vere e proprie previsioni. Da un lato ci sarà a guidare i suoi compagni un certo Robert Lewandowski, che già con la maglia del Bayern Monaco è riuscito a mettere a segno ben 48 gol soltanto in questa stagione.

La speranza dei tifosi polacchi è quella proprio di poter contare sul bomber della squadra bavarese, riversando su di lui i sogni di un intero popolo. Dall’altra parte, poi, tra le fila della Slovacchia c’è un certo Marek Hamsik, che in Italia conosciamo molto bene. Tanti tifosi del Napoli oggi seguiranno la partite e tiferanno proprio per l’ex numero 17 azzurro.

Polonia-Slovacchia, le probabili formazioni

POLONIA (3-4-2-1) probabile formazione: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Moder, Puchacz; Klich, Zielinski; Lewandowski. Ct. Paulo Sousa

SLOVACCHIA (4-2-3-1) probabile formazione: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Ct. Tarkovic