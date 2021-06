Serie A, panchine (quasi) al completo: arriva la firma

Si va a completare (o quasi) il quadro degli allenatore della Serie A. Pronta la firma, l’allenatore ha deciso.

E cosi si completa il quadro degli allenatori della Serie A. Sono state davvero tante le panchine che hanno cambiato proprietario nel corso di queste ultime settimane, e soprattutto le big di Serie A hanno trovato tanti nuovi progetti tecnici. Spalletti al Napoli, Allegri alla Juventus, Mourinho a Roma e Sarri alla Lazio, tutti nomi ovviamente importanti, e che daranno un volto del tutto nuovo al campionato italiano.

Anche altre squadre hanno cambiato guida: cosi Di Francesco al Verona o ancora Juric al Torino. Restava in queste settimana ancora una panchina scoperta, ed era quella del Sassuolo. L’addio di Roberto De Zerbi, approdato allo Shakhtar Donetsk ha ovviamente cambiato gli scenari in casa neroverde, con la dirigenza che si è messa prontamente alla ricerca di un degno sostituto.

Sassuolo e Sampdoria, la spuntano i neroverdi: ecco Dionisi

Ma non solo il Sassuolo, visto che anche la Sampdoria è rimasta ancora in balia della onde. E cosi tra le due si è fatto largo il nome di Alessio Dionisi, allenatore che ha portato l’Empoli in Serie A. A spuntarla, però, saranno proprio i neroverdi.

L’ormai ex allenatore della squadra toscana – come scrive Sportmediaset – firmerà mercoledì un contratto che lo legherà al Sassuolo per due anni con opzione per il terzo. L’Empoli, invece, si è cautelato puntando sul ritorno di Aurelio Andreazzoli. Per la Sampdoria, invece, la ricerca continua.