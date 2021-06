Calciomercato Juventus, la decisione di Allegri su Arthur

Quale sarà il futuro di Arthur in vista della prossima stagione? Dopo un’annata decisamente deludente, la Juventus potrebbe aprire anche all’immediato addio. Due club interessati: occhio alle richieste bianconere

La Juventus potrebbe valutare attentamente il futuro di Arthur in vista della prossima stagione. Non è escluso che i bianconeri possano aprire a un addio immediato del centrocampista brasiliano dopo un anno abbastanza deludente. L’ex Barcellona piace parecchio al PSG, ma la Juventus aprirebbe al suo addio solamente di fronte a un’offerta cash da circa 40 milioni di euro.

Arthur, dal canto suo, proverà a convincere Allegri a puntare forte su di lui e il nuovo tecnico bianconero avrà modo di prendere una decisione dopo le prime fasi del ritiro bianconero. Non è escluso che lo stesso tecnico bianconero avvalli immediatamente l’addio del brasiliano, aprendo le porte al ritorno alla Juventus di Pjanic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il futuro di Arthur ancora in bilico: la Juventus pensa alla cessione

Arthur sarà sacrificato solamente di fronte a un’offerta cash da circa 40-45 milioni, cifra che permetterebbe ai bianconeri di non effettuare una grossa minusvalenza. Come accennato, Allegri avrà modo di valutare il giocatore nelle prime fasi del ritiro alla Continassa e non è escluso che lo stesso tecnico bianconero decida di stoppare l’addio del brasiliano.

LEGGI ANCHE >>> Il geniale video che lo Shakhtar ha dedicato a De Zerbi sui social

Non solo Arthur: la Juventus valuterà attentamente anche alcune offerte per Ramsey. Il centrocampista gallese non rientrerà nei piani futuri dei bianconeri. Cherubini proverà ad offrirlo a diversi club per cercare di alleggerire il monte ingaggi bianconero. Sull’ex Arsenal resta forte l’interesse di diverse squadra di Premier League.