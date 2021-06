Il geniale video che lo Shakhtar ha dedicato a De Zerbi sui social

Lo Shakhtar Donetsk ha pubblicato un simpatico video per annunciare la conferenza di presentazione del nuovo allenatore De Zerbi.

Un omaggio all’Italia, alla sua cultura e alla sua eleganza. Ha scelto un modo davvero originale lo Shakhtar Donetsk per annunciare la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Roberto De Zerbi: nel video pubblicato sui propri canali social, infatti, compaiono tanti elementi caratterizzanti il Belpase tra cui il caffè espresso e la Gazzetta dello Sport (appaiono le pagelle di Inter-Shakhtar di Champions League).

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🧡 Презентация нового главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби – сегодня в 19:36! ⚒ 🔴 Смотрите прямую трансляцию в Facebook и на клубном YouTube-канале: https://t.co/qPwg0xdGNA. pic.twitter.com/hALMYH1kgt — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 15, 2021

De Zerbi allo Shakhtar Donetsk: oggi la conferenza di presentazione

Il tutto, con una grafica che richiama gli anni Ottanta e accompagnato dalla canzone di Umberto Tozzi “Gloria” in sottofondo. L’incontro con i media è in programma alle ore 19.30 locali (alle 18.30 in Italia) e verrà trasmesso sulla pagina YouTube del club. L’era di De Zerbi in Ucraina sta quindi per iniziare. Ieri, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, l’ex Sassuolo aveva commentato così la nuova avventura: “Sono qui per crescere, esco dalla mia comfort zone. In Italia qualcosa si è mosso, ho avuto contatti, ma poi ho scelto l’Ucraina”.

LEGGI ANCHE >>> Il grande salto di Berardi: “50 milioni in arrivo per il Sassuolo”

Nel frattempo, è stato ufficializzato il primo acquisto: si tratta del trequartista brasiliano Pedrinho, arrivato per 18 milioni dal Benfica. Classe 1998, in Portogallo quest’anno ha giocato 31 partite mettendosi in evidenza. Con lo Shakhtar ha firmato un contratto di 5 anni.