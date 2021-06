La madre di Ronaldo ha annunciato il futuro dell’attaccante della Juve

Dove giocherà Cristiano Ronaldo il prossimo anno? L’annuncio della madre prima di Ungheria-Portogallo spaventa la Juventus.

Continua a tenere banco la telenovela Ronaldo. Dopo le parole di ieri in conferenza stampa, oggi il portoghese scenderà in campo contro l’Ungheria nel primo match del Girone F di Euro 2020. I tifosi di mezzo globo guarderanno le sue giocate, in attesa di capire cosa deciderà di fare il prossimo anno. Sarà addio alla Juventus? Per il momento il suo futuro resta avvolto nel mistero. Manchester United e Paris Saint-Germain sembrano interessate al suo cartellino, ma per ora c’è nulla di certo.

Calciomercato Juventus, annuncio su Ronaldo

A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato sua madre. Dolores Aveiro, intervistata a Madeira a poche ore dall’esordio del figlio agli Europei, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Vinceremo 2-1 contro l’Ungheria. Un gol lo segnerà Ronaldo e l’altro non importa… Potrà essere anche un autogol. Ho acceso un piccolo cero alla Cattedrale di Funchal per tutta la squadra”.

Poi conclude: “Ronaldo continuerà a giocare per altri tre anni, è ancora in forma. Ho parlato con lui, mi ha mandato un messaggio, gli ho fatto gli auguri. Mi ha risposto ‘Grazie mamma’”.