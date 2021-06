Alle 21 spazio al secondo match di questa giornata dedicata agli Europei. Sfida cruciale, scendono in campo Francia e Germania.

Scontro ‘titanico’, tra due compagini che di fatto sono delle forti candidate alla vittoria finale di questi Europei. In un girone estremamente complesso, dove oltre all’Ungheria c’è anche il Portogallo di un certo Cristiano Ronaldo.

Cosi scendono in campo Francia e Germania, due squadre che rientrano tra le potenziali vincitrici di questa rassegna continentale, e che dunque non possono permettersi si sbagliare all’esordio. Si è parlato tanto soprattutto del ruolo della Francia, che arriva alla competizione come squadra campione del Mondo, e dunque con un fardello pesante sulla spalle.

Di fronte, ovviamente, c’è una squadra che negli anni ha dimostrato una crescita importante, sfornando diversi giovani di assoluto spessore ma mostrando anche un forza decisiva anche per i propri club (Bayern Monaco in primis). Ed allora eccola, la Germania, che dovrà subito misurarsi con un match difficile e che potrebbe già delineare gli equilibri del gruppo F.

Due allenatori di esperienza, come Didier Deschamps e Joachim Low, che dovranno dimostrare fin da subito di aver fatto le scelte giuste, costruito squadre idonee ad arrivare al successo finale.

Francia-Germania, le probabili formazioni