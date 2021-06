Caso particolare quello accaduto durante Francia-Germania. Protagonisti sono stato Antonio Rudiger e Paul Pogba.

E cosi si ritorna ancora alla questione dei morsi, quelli che vengono dati in campo e che ovviamente provocano ilarità da un lato ma anche grande indignazione per un gesto assolutamente da condannare. Stavolta è accaduto durante Francia-Germania, match clou di questa prima fase degli Europei e che ha visto di fronte due squadre assolutamente papabili per la vittoria finale.

La vittoria, alla fine, l’ha portata casa la Francia che è riuscita a superare i tedeschi grazie all’autogol firmato da Hummels, che ha cosi deciso la sfida. Un autorete che, tra l’altro, rappresenta la prima della Germania nella storia degli Europei. Un episodio ovviamente negativo, che ha cosi fatto crollare la squadra di Joachim Low che non è più riuscita a metterla in piedi.

Rudiger ed il morso a Pogba, caso sui social

E cosi è accaduto tutto nel primo tempo. In fase di marcatura Rudiger si avvicina a Pogba, gli appoggia la testa sulla schiena ed apre la bocca, con un gesto che sembra proprio quello di un morso.

A dare conferma di ciò è la reazione di Pogba che si scosta e dopo un po’ si lamenta anche con l’arbitro per il gesto. Il direttore di gara ha lasciato correre, con il Var che non è intervenuto sull’episodio.

E cosi in molti sui social, ovviamente, hanno commentato la vicenda portando alla mente l’episodio che vide protagonisti l’italiano Giorgio Chiellini e Luis Suarez, con l’uruguaiano che ‘addentò’ la spalla del difensore della Juventus.