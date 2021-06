Cosa c’è dietro la risposta di Paul Pogba a Cristiano Ronaldo

La risposta di Paul Pogba al gesto di Cristiano Ronaldo: il francese fa un gesto simile a quello di CR7 in conferenza

Paul Pogba (quasi) come Cristiano Ronaldo. Il centrocampista francese è stato protagonista di un gesto in conferenza stampa che ha richiamato quello fatto dal fuoriclasse portoghese. CR7 presentandosi in sala stampa ha tolto dal tavolo due bottiglie di Coca Cola, invitando a bere acqua. Ieri sera, nella conferenza al termine di Francia-Germania, vinta dai transalpini, il centrocampista del Manchester United ha fatto un gesto molto simile. Sul bancone era presente una bottiglia di birra e Pogba l’ha tolta, nascondendola sotto al tavolo. La motivazione però è diversa da quella di Ronaldo.

Pogba come Ronaldo: via la birra durante la conferenza

Cristiano Ronaldo è un maniaco della forma fisica e la Coca Cola non è certo una bevanda adatta a tenersi in forma. Al contrario, invece, dietro il gesto di Paul Pogba ci sarebbero motivazioni religiosi. L’ipotesi è avanzata dal Daily Mail che il francese ha nascosto la birra in quanto musulmano, religione per la quale l’alcol è proibita.

Di certo c’è che il gesto dell’ex Juventus ha fatto scalpore come quello di Ronaldo il giorno prima. L’invito a bere acqua del portoghese ha fatto il giro del mondo diventando virale e causando anche il crollo in Borsa delle azioni dell’azienda. Gesto replicato, con un’altra bevanda, da Pogba che invece sul tavolo della conferenza ha lasciato in bella vista le due bottiglie di Coca Cola presenti. E tra sette giorni c’è Francia-Portogallo, una sfida tutta da… bere.