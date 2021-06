“È un uccello! È un aereo”, per Buffon c’è un enigmatico annuncio

Un messaggio di Krause, patron del Parma, ha mandato in visibilio i tifosi: una frase di Spiderman ed è subito… Buffon.

“É un uccello, è un aereo”, così Kyle Krause, numero uno del Parma, stuzzica l’attesa impaziente dei tifosi per l’arrivo in squadra di Gianluigi Buffon. La battuta, infatti, è tratta da Superman e quello del supereroe è proprio il soprannome dell’ormai ex portiere della Juventus.

Krause “annuncia” Buffon al Parma: l’esilarante messaggio su Twitter

Il tweet è stato un primo passo per accendere gli entusiasmi. Un gioco di parole o meglio di nessi logici senza però svelare l’accordo. Per quello infatti si attenderà l’ufficialità, la quale la daranno i canali ufficiali del club. Nel frattempo però sotto al tweet di Krause sono cominciati a scorrere fiumi di messaggi, molti dei quali sono dei video di Spiderman, proprio per decifrare ancor meglio il messaggio.

it’s a bird it’s a plane it’s — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) June 16, 2021

Non dovrebbe comunque mancare molto affinché sul profilo di Krause appaia anche una foto con Buffon, nella misura in cui l’accordo è stato trovato. Secondo quanto riferito da ‘SKY’, il calciatore ha firmato un biennale per la squadra con la quale ha esordito a 17 anni, ovvero un accordo fino al 2023. L’intenzione è quella di chiudere la carriera, aiutando la squadra che l’ha lanciato nel “suo sogno” a risalire nuovamente in Serie A.