Marotta e Ausilio hanno già chiuso il primo colpo dell’estate

Inter, Inzaghi può esultare. Marotta e Ausilio gli regalano il primo colpo del calciomercato estivo: arriva a Milano Alex Cordaz.

Dopo l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina al posto di Antonio Conte, Marotta ed Ausilio si sono messi al lavoro per accontentare le richieste del neo tecnico e per puntellare la rosa. L’Inter, infatti, si è affacciata con prepotenza sulla finestra estiva di calciomercato per assicurarsi il cartellino di Alex Cordaz.

#Cordaz è un nuovo giocatore dell @inter 🔥 Il #portiere classe ‘83 ha da poco firmato un contratto che lo legherà al club #nerazzurro fino al 2022. Un grande in bocca al lupo ad Alex da parte di tutto lo staff #QuanSportsManagement#fcinter #fcinternazionale #iminter pic.twitter.com/TLihzg3HIu — Quan Sports Management (@quansportsmana1) June 17, 2021

Calciomercato Inter, Marotta chiude per Cordaz

E’ ufficiale l’arrivo di Alex Cordaz all’Inter. Nonostante l’opera di ridimensionamento messa in atto dal patron Steven Zhang, il club nerazzurro è riuscito a sbaragliare la concorrenza e ad assicurarsi il primo colpo dell’estate. Dal Crotone, infatti, arriva il portiere Alex Cordaz. L’estremo difensore rossoblù si accaserà in Lombardia almeno fino al 30 giugno 2022, data finale dell’accordo con il club.

Ha firmato oggi il portiere oramai ex Crotone. A Milano si è tenuta, infatti, la solita routine di visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano. Dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva al Coni, è stato firmato anche il contratto. Ad annunciare il colpo, in attesa del comunicato ufficiale, ci ha pensato la Quan Sports Management attraverso i propri canali social.