Divorzio ufficiale: la Fiorentina riparte senza Gattuso, il sostituto

Con un breve comunicato la Fiorentina ha ufficializzato la separazione da Rino Gattuso: ora i viola vanno alla ricerca di un nuovo allenatore

Ora c’è anche l’ufficialità: la Fiorentina riparte senza Rino Gattuso in panchina. Divorzio consumato in tre settimane quello tra il club viola e l’allenatore calabrese, dovuto a divergenze di vedute sul calciomercato. Da qui la rottura e il comunicato stringato con il quale la società toscana annuncia la separazione: “ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva” si legge nella nota pubblicata dal club del presidente Commisso. Un comunicato dove si spiega anche che “la Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Seguiranno aggiornamenti