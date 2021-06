Ribery e la Fiorentina, la storia prosegue? Ecco l’annuncio del club viola

Il futuro di Frank Ribery sta per trovare la svolta. A rivelare tutto è Joe Barone, che ha chiarito sul futuro del francese e la Fiorentina.

La presenza di un campione come Frank Ribery in Serie A rappresenta di sicuro un valore aggiunto per tutto il sistema calcio. Un campione di sicuro affidamento, che in carriera ha vinto tanto ed ovviamente rappresenta un figura di rilievo un campionato come quello italiano, dove sono tanti i campioni che sono passati nel corso del tempo.

Un valore aggiunto per la Serie A ma anche (e soprattutto) per la Fiorentina, in grado di coccolare in questi anni uno che ha vinto tanto ed indossato maglie importanti come quella del Bayern Monaco o della sua Francia. Ad oggi Firenze si gode ancora le prestazioni di un giocatore che, nonostante la veneranda età di 38 anni, riesce ancora a dare un grande contribuito anche alla causa viola.

Ribery e la Fiorentina, l’annuncio di Joe Barone

E cosi i tifosi della Fiorentina hanno gli occhi puntati proprio sul campione francese, per capire se anche il prossimo anno sarà tra disponibile. Anche Gennaro Gattuso, neo allenatore della viola, sta aspettando di capire se potrà fare affidamento su Ribery, ed un piccolo segnale lo ha lanciato Joe Barone durante una diretta su Instagram.

“Ribery è una persona di calcio che fa la differenza. Stiamo aspettando di avere altre riunioni con la parte tecnica e nel giro di qualche giorno ci sarà la decisione ufficiale“, le parole di Joe Barone. Manca poco, insomma, per capire quale sarà il futuro di Ribery e se sarà tinto ancora di viola.