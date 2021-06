La commovente dedica di Immobile dopo Italia-Svizzera

Immobile e la dedica speciale: “Il gol e la vittoria dedicati a Daniel e David”. Sono i due bambini uccisi nella sparatoria di Ardea

Intervistato da ‘Rai Sport’ dopo Italia-Svizzera, in cui ha realizzato il gol del definitivo 3-0 con una bella conclusione dal limite dell’area, il centravanti della Lazio Ciro Immobile ha voluto fare una dedica speciale da parte di tutto il gruppo azzurro.

“Ci tenevo a nome mio e di tutta la squadra a dedicare la vittoria e il gol a Daniel e David, due angeli che non sono più con noi. Stiamo ancora a raccontare cose che non devono succedere, abbiamo giocato anche per loro. È doveroso mandargli un abbraccio ovunque essi siano”.

Immobile, la dedica per il gol ai bambini uccisi ad Ardea

Il riferimento è ai due bambini di 5 e 10 anni uccisi tre giorni fa ad Ardea, in provincia di Roma, da uno squilibrato che ha cominciato a sparare all’impazzata. Nel corso della sparatoria ha perso la vita anche un pensionato.

Ciro Immobile ha spiegato che la tragedia ha colpito moltissimo lo spogliatoio azzurro: “Avremo voluto partecipare anche al funerale, ma per questione di bolla non abbiamo potuto. Ci stringiamo attorno alle famiglie per questo lutto devastante: quello che potevamo fare in campo lo abbiamo fatto. Era doveroso”.