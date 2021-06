Allegri spinge per riavere il figliol prodigo alla Juventus

La Juventus insiste nel cercare i giocatori che già una volta fecero la fortuna di mister Allegri in bianconero.

L’importanza della stagione 2021-22 è incalcolabile per una squadra come la Juventus. Una società che vive seguendo il motto “Vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta”, ha il dovere di mostrare una reazione immediata dopo l’annata più difficile dell’ultimo decennio, caratterizzata da risultati deludenti sul campo e fuori, con una gestione societaria che è apparsa affannosa sin dalla scelta dell’allenatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chiusa la breve esperienza con il “Maestro” Andrea Pirlo, ecco il ritorno alle basi con mister Massimiliano Allegri, allenatore in grado di vincere con la Juventus 5 scudetti consecutivi, raggiungendo anche 2 finali di Champions League, entrambe perse. Il tecnico livornese ebbe il grandissimo merito di creare una struttura con una mentalità vincente, all’interno della quale molti giocatori riuscirono ad esprimersi al meglio, anche i giovani talenti.

Allegri avrebbe contattato personalmente il “suo” regista, Miralem Pjanic

Si spiega così la voglia della Juventus di ricreare attorno ad Allegri lo stesso ambiente, al punto da cercare di riportare a Torino giocatori che non hanno avuto la stessa fortuna lontano dalla Mole. Dopo le voci di un interesse per Pogba, acquisto estremamente complicato, ecco i nuovi rumors in arrivo dalla Spagna: il quotidiano ‘Sport’ riporta i molti contatti che sarebbero già avvenuti fra Allegri e nientemeno che Miralem Pjanic, ex regista bianconero reduce da una stagione vissuta ai margini con il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> La Croazia pareggia, Rebic stecca: il Milan si interroghi

Il centrocampo della Juventus è sembrato in assoluto quello più bisognoso di ritocchi e rinforzi, specie nel ruolo nevralgico. Pjanic sarebbe dunque un acquisto ideale per la Juventus, e forse la Juventus sarebbe la soluzione migliore per Pjanic. Le voci sul bosniaco sono destinate ad aumentare, così come i nostri aggiornamenti.