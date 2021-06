L’attaccante italiano brilla agli Europei e la Premier League chiama

Le prospettive future potrebbero portare Domenico Berardi a un grande salto di carriera, passando dal Sassuolo alla Premier League.

Gli ottimi inizi di Domenico Berardi nelle sfide di EURO 2020 rimettono l’attaccante del Sassuolo al centro del calciomercato. Contro la Turchia e contro la Svezia, il giocatore si è messo in mostra per il suo talento ma anche per un grande spirito di sacrificio in fase offensiva. Caratteristiche queste che hanno acceso la lampadina in Premier League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Premier League su Berardi

In base alle informazioni che rimbalzano sui media locali, Berardi piacerebbe innanzitutto a Manchester United e Liverpool. L’esterno del Sassuolo potrebbe essere la soluzione dello United, che non riesce ad arrivare a Jadon Sancho del Borussia Dortmund a causa degli elevati costi dell’operazione. Il giocatore potrebbe stuzzicare anche l’Arsenal come alternativa a Raheem Sterling dal Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> La Fifa prepara una stangata che può costare tanto a Lozano

A 27 anni Berardi può definirsi nel massimo della maturità e anche pronto al grande salto. Il problema della sua carriera fino a questo momento è stata la continuità, ma il grande momento che sta vivendo è la riprova dei cambiamenti che avvengono con la crescita anche mentale. Se il suo Europeo dovesse proseguire al livello attuale, il Sassuolo non potrebbe accettare di meno che 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore offensivo, ragion per cui il Milan si allontana e la Premier si avvicina.