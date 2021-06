La Fifa prepara una stangata che può costare tanto a Lozano

Il Messico rischia l’espulsione dai Mondiali di Qatar del 2022 a causa degli insulti omofobi durante alcuni match, da parte dei tifosi della Tri. La FIFA riflette.

La Nazionale messicana rischia grosso per le prossime competizioni, a causa del comportamento dei propri tifosi. Tutto è partito degli insulti omofobi da parte dei tifosi durante le sfide pre-olimpiche dello scorso marzo a Guadalajara contro Repubblica Domenicana e Stati Uniti. La situazione è balzata agli occhi della FIFA e si è aggravata poiché contro la Finlandia a Dallas sono stati rinvenuti altri insulti simili al punto che l’arbitro fu costretto ad interrompere il match così come in due sfide di Nations League.

La FIFA pronta a sanzionare duramente il Messico: Mondiali a rischio?

La FIFA, secondo quanto riferisce ‘MARCA Claro’, ha già fatto mandato un’avvertenza pesante alla Federazione messicana, che potrebbe avere le più disattese conseguenze: se si verificassero ancora circostanze simili, il Messico rischierebbe l’espulsione dai Mondiali di Qatar del 2022 e dovrebbe rinunciare ad ospitare la Coppa del Mondo del 2026.

Per il momento, è stata anticipata una sanzione, annunciata già diversi giorni fa. Il Messico giocherà senza pubblico le prossime due sfide in casa valide per le Eliminatorie. Si tratta del match del 2 settembre contro la Giamaica e quello del 7 ottobre contro il Canada. Inoltre, la Federazione è stata punita dalla Commissione Disciplinare della FIFA con una multa di 60mila franchi svizzeri, ovvero circa un milione e mezzo di pesos messicani. Con le sanzioni si andrà a scalare: prima la sottrazione di punti e poi la pena massima di cui sopra. La FIFA fa sul serio.