Juventus, offerta ufficiale per il sogno del centrocampo

Secondo quanto raccolto da Goal Italia, la Juventus vorrebbe offrire soldi più un giocatore per prendere Locatelli dal Sassuolo

Dopo la doppietta contro la Svizzera, in Italia si parla solo di Manuel Locatelli. Tutti hanno raccontato la sua storia, tutti hanno decantato le sue lodi. Il centrocampista, nonostante la giovane età, ha già vissuto dei momenti bui durante la sua carriera, come le critiche subite ai tempi del Milan e il conseguente addio alla squadra rossonera.

Con la cura De Zerbi, Locatelli è ritornato ad altissimi livelli e a guadagnarsi la convocazione nella Nazionale di Mancini. L’ex giocatore del Milan è anche tra i nomi più ricercati di questo calciomercato. Su di lui bisogna registrare l’interesse sia di club italiani che esteri. La squadra che sta forzando molto la mano per acquisirlo dal Sassuolo è la Juventus.

La Juventus pazza di Locatelli

Come raccolto da ‘Goal Italia’, la Juventus sarebbe disposta a tutto per prendere Locatelli. La squadra bianconera sarebbe intenzionata ad offrire 30 milioni più una contropartita per cercare di convincere il Sassuolo a cedere il giocatore. La contropartita, come riportato da ‘Calciomercato.it’, in questione potrebbe essere Dragusin.

Il Sassuolo per cedere Locatelli pretenderebbe la cifra di 40 milioni. La Juventus punta molto su Locatelli per ridare qualità ad un centrocampo che non ha mai convinto durante la gestione di Andrea Pirlo. Allegri conosce il calciatore, avendolo già allenato ai tempi del Milan. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Locatelli.