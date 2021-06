“Scandalo Morata”: tifosi furiosi con l’attaccante della Juventus

Nonostante il gol segnato contro la Polonia, per Morata ci sono ancora critiche dopo la prestazione di questa sera.

Altro pareggio per la Spagna che non è riuscita a battere la Polonia nel match di questa sera. Dopo questo risultato, il discorso qualificazione per la squadra di Luis Enrique si è molto complicato. Gli spagnoli sono costretti a battere la Slovacchia di Hamsik nell’ultimo turno del girone per approdare agli ottavi di finale.

Dopo il gol sbagliato contro la Svezia, Morata è stato inondato dalla critiche di tifosi e media. L’attaccante, nella conferenza stampa di ieri, aveva risposto così ai suoi detrattori: “Le critiche? Le ricevo con molta tranquillità. Gioco in Nazionale dall’Under 17 e non posso piacere a tutti, bisogna accertarlo e lavorare tanto”.

Vabbè i rigori si possono sbagliare, lo scandalo è morata😂 — FabRubronegro (@FabRubronegro) June 19, 2021

Se morata combina una cosa del genere con la maglia della Juve vado a cercarlo in giro per Torino — Ele 🇮🇹 (@eeeeleanor11) June 19, 2021

Ancora critiche per Alvaro Morata

Morata ha confermato sul campo questa sua tranquillità, segnando il gol del vantaggio dei padroni di casa. Ma la rete siglata non è bastata per mitigare le critiche. Il giocatore della Juventus sta subendo molti giudizi negativi per l’errore sulla ribattuta del rigore sbagliato da Gerard Moreno.

L’attaccante poteva impattare meglio il pallone, considerando che aveva la porta spalancata dopo il palo colpito da Gerard Moreno. Morata è sembrato molto più presente nel gioco della Spagna questa sera, ma sui social i tifosi hanno manifestato tutto il loro scetticismo sul giocatore bianconero. Morata a fine partita ha rilasciato queste dichiarazioni: “Penso al bene della squadra, non possiamo stare ad ascoltare le critiche”.