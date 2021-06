La Nazionale è neomelodica: Bernardeschi scatenato con Insigne

La Nazionale è più affiatata che mai. Bernardeschi ed Insigne si scatenano a ritmo di musica neomelodica.

Bernardeschi e Insigne scatenati. Il video che sta circolando nelle ultime ore è l’emblema della sana unione che che lega gli uomini di Mancini. Sorrisi, ironie, abbracci e coesione. La Nazionale italiana vince e convince non solo sul campo, dove è a bottino pieno con sei punti, sei gol fatti e zero subiti. E’ ormai consuetudine quasi, addirittura, quotidiana, imbattersi in un video divertente che qualcuno tra i ragazzi dell’Italia pubblica sui social. Da Florenzi con De Rossi, all’accoppiata campana formata da Insigne e Immobile, un vero e proprio duo comico, ormai, autore di irriverenti e vicendevoli scherzi e marachelle.

Alla vigilia del match contro il Galles, con cui, in caso di non sconfitta, gli azzurri pareggerebbero il record dei 30 risultati utili consecutivi di Pozzo, tutti sembrano spensierati e distesi. Lo spirito è quello giusto, e ne siamo tutti piacevolmente coinvolti.

Italia a ritmo ‘neomelodico’: Insigne e Bernardeschi scatenati

La colonia di giocatori campani in nazionale è folta. A darne dimostrazione, soprattutto con il carisma che questi giocatori mettono all’interno del contesto azzurro, è il video emerso proprio in queste ore e che sta facendo il giro del web. Si canta in napoletano, e per la precisione con un ritmo marcatamente neomelodico.

Il brano è in realtà un tormentone nato in quel di Sant’Antimo in Campania, da un ragazzo proprietario di una pescheria e diventato virale nel corso degli anni grazie al lavoro social che oggi spesso vede anche semplici commercianti diventare in breve tempo degli idoli del web.

E cosi Insigne e Bernardeschi, sfrenati sulle note di ‘Ma quale dieta’ di Luca ‘Il sole di Notte’ (pseudonimo legato proprio alla pescheria di proprietà del giovane). Insomma, un canzone dalla grande ironia, che ha travolto anche il gruppo azzurro con Insigne in testa, e poi Bernardeschi, Sensi, tutti in coro a rimarcare quanto il gruppo Italia sia davvero unito.