Il grande ritorno di Zeman e l’ennesimo tuffo nel passato

Zdenek Zeman pronto a rimettersi in gioco. L’allenatore boemo sta per tornare, e sarà (di nuovo) come un tuffo nel passato.

“Certi amori non finiscono mai“. E’ questa la frase diventata hashtag, per annunciare il ritorno di Zdenek Zeman in panchina. Dopo diversi anni fermo, in attesa dell’occasione giusta, il tecnico boemo ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Arrivato all’età di 74 anni, l’allenatore non ha assolutamente voglia di mettersi da parte, e cosi una nuova avventura è pronta per dargli nuovamente modo di mettersi in mostra e dimostrare di poter ancora dare tanto al calcio italiano.

Dove? Beh, per i nostalgici e i più innamorati del calcio sarà una notizia da brividi. Si, Zeman torna nuovamente a Foggia, lì dove ha fatto la storia della sua carriera, dove i tifosi ancora lo ricordano e lo amano. Non è suggestione, ma realtà vera e propria, ed è stato lo stesso club pugliese ad rivelarlo attraverso i propri canali socia.

Zeman torna a Foggia per la quarta volta

Il tutto con un tweet, comparso in queste ore, ed una foto che ritrae proprio lui, Zdenek. ‘Ci vediamo a Foggia’, il testo contenuto nel tweet che insomma lascia intendere proprio il ritorno del Boemo. Di annuncio ufficiale, va detto, non si parla ancora in maniera chiara.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Foggia sta corteggiando Zeman già da un po’ ma non si ha ancora contezza definitiva del suo ‘si’. Chiaro che, il tweet pubblicato dal club, appare come un chiaro segnale volto a dimostrare quanto Foggia e Zeman sia vicini ancora una volta.