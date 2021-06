La rivelazione del top player dell’Olanda ‘scaccia via’ l’Inter

L’Inter di Marotta ed Ausilio segue con attenzione l’Europeo di Denzel Dumfries del PSV. L’olandese, però, fa una rivelazione sul suo futuro.

La nuova Inter di Simone Inzaghi è in via di costruzione. Il neo allenatore del club nerazzurro è pronto a prendere le redini della squadra. Nuovi innesti gli saranno regalati da Marotta ed Ausilio, già affacciati sulla finestra estiva di calciomercato. Uno dei nomi finiti sulla lista dei desideri della dirigenza del club Campione d’Italia è quello di Denzel Dumfries. L’esterno del PSV Eindhoven è tra i calciatori più in forma di Euro 2020.

Calciomercato Inter, rivelazione di Dumfries

L’esterno mancino dell’Olanda è andato in rete contro l’Ucraina e contro l’Austria. Le due marcature hanno acceso su di sé i riflettori dei top club di mezza Europa. Legato al Psv fino al 2023, con una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, tra le società interessate c’è anche l’Inter. I nerazzurri, però, dovranno giocarsela con top club del calibro del Bayern Monaco.

Intanto, il calciatore non pensa al proprio futuro. In alcune dichiarazioni riportate da ‘NOS’, il laterale ha ammesso: “Il mio futuro? Non ci penso ora. Sono concentrato sull’Europeo. Vedremo poi cosa succederà”.