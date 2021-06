Italia, Donnarumma e la reazione che non ti aspetti

La sostituzione di Donnarumma nei minuti finali del match contro il Galles è stata accompagnata dai fischi dell’Olimpico.

L’Italia, nell’ultima gara del girone A, ha battuto anche il Galles per 1-0 grazie alla rete di Pessina siglata durante il primo tempo. Nonostante gli 8 cambi iniziali di Mancini, la Nazionale ha giocato bene, concendendo veramente poco a Bale e compagni. Gli azzurri adesso attenderanno il match di domani tra Ucraina ed Austria per conoscere la squadra che affronteranno agli ottavi di finale.

La squadra di Mancini ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno e con zero gol incassati. Donnarumma è stato impegnato pochissimo nell’arco di queste prime tre partite, ma ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa. Il giovane portiere è partito titolare anche nel match contro il Galles.

I fischi dell’Olimpico per Donnarumma

Mancini ha voluto premiare Sirigu, facendolo subentrare nei minuti finale della partita. Incredibilmente, l’uscita di Donnarumma è stata accompagnata sia dagli applausi che dai fischi. I fischi, probabilmente, erano indirizzati all’estremo difensore a causa del mancato accordo con il Milan sul prolungamento contrattuale.

Donnarumma in questi giorni dovrebbe prima effettuare le visite mediche e poi firmare per il PSG. Ai tifosi milanisti, ma anche ai tifosi neutrali, forse non è piaciuto il continuo tira e mola sulle cifre economiche durante le trattative con Maldini e Massara per il rinnovo del contratto.