Il nuovo portiere dell’Atalanta costerà solo due milioni

L’Atalanta lavora al sostituto di Gollini, che piace alla Roma: c’è un profilo che piace per bravura, esperienza e anche costi

Gollini fa l’occhiolino alla Roma, l’Atalanta non lo trattiene. La filosofia della Dea, d’altronde, è vincente. Acquista a prezzo di saldi, valorizza i calciatori, li cede e li rimpiazza senza rimpiangerli. Accadrà anche per la porta. Il primo nome per la sostituzione di Gollini è quello di David Ospina del Napoli. Un acquisto mirato per motivi anche geografici.

Ospina, infatti, è colombiano come Muriel e Zapata. Si troverà bene in uno spogliatoio che parla sudamericano. La redazione de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa sapere che, dato che il suo contratto è in scadenza, Ospina potrebbe costare al massimo due milioni. Il Napoli, infatti, si accontenterà di un semplice indennizzo per liberarlo.

Atalanta, le ultime su Ospina

Perché la società azzurra sta decidendo di rinunciare a cuor leggero al suo portiere? Il motivo è semplice. Il Napoli, per la prossima stagione, vuole dare fiducia a Meret, in questi anni chiuso dall’esperienza e carisma di Ospina. Solo una cessione del colombiano – che è in scadenza nel 2022 e non rinnova – permetterebbe al numero uno friulano di esprimersi senza pressioni. Per sostituire Ospina, il ds Giuntoli valuta varie piste: Sirigu, Sepe o Consigli.

Ospina, per Gasperini, unirebbe esperienza a qualità. Oltre ad essere molto bravo tra i pali, il colombiano è anche un regista difensivo e coi suoi lanci sarebbe in grado di lanciare per gli esterni o di unirsi ai difensori per il giro palla. Un colpo studiato con esborso di appena due milioni, ingaggio escluso. Un affare.