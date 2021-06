La nuova Juventus di Allegri punterà con forte decisione sul gioco sugli esterni, con Chiesa pronto a recitare un ruolo d’assoluto protagonista in vista della prossima stagione. Il nuovo piano tattico di Allegri e le scelte del tecnico bianconero

Allegri è pronto a riprendersi la Juventus e a puntare su un nuovo tema tattico principalmente improntato sugli esterni. Occhio alla possibile conferma di Cristiano Ronaldo o al suo addio. I piano dei bianconeri dipenderanno soprattutto dal futuro dell’attaccante portoghese. Allegri punterà su un nuovo tridente offensivo, capace di attaccare la profondità, ma capace di creare costanti pericoli nell’uno contro uno.

Non è escluso che Allegri possa valutare un nuovo (vecchio) ruolo per Chiesa, riproponendo l’esterno della Nazionale italiana nel ruolo di esterno destro al posto di esterno sinistro. Il tecnico bianconero potrebbe riportare l’ex viola sul versante destro, anche se non è escluso che lo stesso Chiesa possa essere utilizzato anche in posizione di ala sinistra.

Chiesa esterno destro: il nuovo piano di Allegri e la rivoluzione a centrocampo

Chiesa nuovo esterno destro d’attacco pronto ad alternarsi con Cuadrado o Bernardeschi. Una nuova Juventus improntata sul gioco sugli esterni, ma la sensazione è che la società bianconera attuerà una vera e propria rivoluzione anche in chiave mercato.

Sarà caccia a un nuovo play-maker, con Locatelli nettamente favorito sulla concorrenza. Più defilato il possibile ritorno di Pjanic, il quale difficilmente rientrerà nei piani futuri di Allegri. Non è escluso che la Juventus possa valutare anche un possibile affondo su Pogba. Il ritorno del centrocampista francese potrebbe concretizzarsi in caso di scambio con il Manchester United. A tal proposito, occhio alla situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo.