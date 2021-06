Juventus, confermato l’addio dopo l’Europeo: c’è l’annuncio

Yagiz Sabuncuogu. giornalista turco ed esperto di mercato, ha lanciato un’indiscrezione di mercato a ‘Calciomercato.it’

La Turchia è stata eliminata dall’Europeo, ma i suoi calciatori sono tra i più ricercati di questo calciomercato. Calhanoglu si libererà a parametro zero dal Milan per trasferirsi all’Inter. Lo stesso giocatore ha confermato la trattativa con la squadra nerazzurra. Un altro giocotore turco potrebbe cambiare squadra.

Il difensore della Juventus Merih Demiral potrebbe cambiare aria. A riferilo è l’esperto di mercato turco Yagiz Sabuncuogu ai microfini di ‘Calciomercato.it’: “Futuro di Demiral? Lascerà la Juventus sicuramente dopo la conclusione dell’Europeo”. Parole chiare che non lasciano spazi a dubbi sul destino del difensore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Demiral vuole lasciare la Juventus

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “L’ultima volta che ho sentito Demiral mi ha riferito di non essere felice per il poco utilizzo nella Juventus. Non sa ancora in quale club si trasferirà, ma nelle prossime settimane ci saranno delle grosse novità”. La Juventus potrebbe cedere Demiral anche per ottenere risorse economiche da reinvestire nella campagna acquisti.

Demiral ha avuto sempre un ruolo da comprimario, anche causa infortuni, nelle sue stagioni bianconere. Nell’annata appena terminata, il turco ha collezionato, tra tutte le competizioni, solo 24 presenze dove non ha segnato neanche un gol. Il centrale è seguito sia da club italiani che europei.