Lazio, i tifosi ora sognano un ritorno di fiamma: social sotto assedio

La Lazio è alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato, sugli esterni. L’ultimo nome è una vecchia conoscenza dei tifosi biancocelesti.

Da qualche giorno la Lazio ha cominciato a muoversi sul mercato alla ricerca dei rinforzi utili a sostenere il progetto di Maurizio Sarri. Il nuovo allenatore ha sempre espresso un calcio bello ed offensivo, nel quale gli esterni d’attacco ricoprono un ruolo assai rilevante, sia in fase di costruzione che di finalizzazione.

Tare è dunque alla ricerca di giocatori che ricoprano quella posizione, considerando che Correa potrebbe abbandonare la capitale, dopo aver chiesto la cessione. Si è parlato nei giorni passati di giocatori come Kostic, dall’Eintracht Francoforte, ma il nome di oggi ha sicuramente scatenato reazioni più forti fra i tifosi biancocelesti. Il motivo è molto semplice: si tratta di Felipe Anderson, grande ex che in 5 anni ha fatto sognare i laziali con prestazioni travolgenti e spettacolari, fino a quando non ha abbandonato le aquile in direzione Premier, sponda West Ham, per la sostanziosa cifra di 40 milioni di euro.

Felipe Anderson arrivò alla Lazio all’età di venti anni

Da quel momento Felipe Anderson non si è più espresso ai livelli dei giorni italiani, nemmeno nel corso dell’ultima stagione passata in prestito al Porto. Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, l’ala brasiliana si sarebbe proposta per un clamoroso ritorno, mandando in visibilio i supporter della Lazio. Innumerevoli i messaggi social indirizzati a Felipe Anderson e che invitano l’ex giocatore del Santos a tornare alla corte di Lotito. Aquile e cuori azzurri, accompagnati da frasi come “Pipe, torna da noi”, riempiono la pagina Instagram del calciatore.

Per ora Felipe Anderson è solo una delle possibili alternative, e nemmeno la più verosimile, può essere che la grande risposta ricevuta dai tifosi in termini di affetto spinga la dirigenza della Lazio ad intavolare una vera trattativa per riportare il talentuoso trequartista a Roma. Si attendono dichiarazioni ufficiali di Tare e della società.