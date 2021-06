Gruppo B: en plein Belgio, Danimarca seconda nel nome di Eriksen

Si chiude il gruppo B di Euro 2020: Belgio primo, Danimarca seconda. La Finlandia spera nel ripescaggio, eliminata la Russia

Si chiude anche il gruppo B di Euro 2020 e ci sono altre qualificate ufficiali agli ottavi di finale. Già certo di un posto nelle migliori 16 era il Belgio, che come da pronostico agguanta anche il primato nel girone superando a San Pietroburgo la Finlandia 2-0, con la terza vittoria su tre gare.

Riesce poi l’impresa alla Danimarca che, oltre a ringraziare Lukaku e compagni, fa il suo battendo 4-1 la Russia a Copenaghen e agguantando così il secondo posto nel raggruppamento grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti con Russia e Finlandia. Qualificazione dedicata, ovviamente, a Christian Eriksen.

Mentre i finnici sperano ancora in un posto agli ottavi mediante ripescaggio tra le migliori terze, i russi sono invece eliminati.

Gruppo B, Belgio primo: possibile quarto di finale con l’Italia

Grazie ai risultati di oggi si qualifica anche la Svizzera, ormai certa di rientrare tra le quattro migliori terze visto che sia l’Ucraina (gruppo C) che la stessa Finlandia (gruppo B) hanno 3 punti in classifica, contro i 4 degli elvetici. Sicuramente qualificate anche Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Svezia, che hanno tutte già 4 punti e non possono finire quarte.

I risultati di questa sera interessavano indirettamente anche la Nazionale dato che, con il primo posto dei Diavoli Rossi, è possibile un quarto di finale Italia-Belgio a Monaco di Baviera, nel caso in cui sia gli Azzurri che i belgi riuscissero a vincere i rispettivi ottavi.

L’Italia ora sfiderà l’Austria sabato 26 a Londra, mentre il Belgio incontrerà una terza classificata (ancora da definire) lo stesso giorno a Siviglia.

I risultati della terza giornata del gruppo B:

Russia-Danimarca 1-4

38′ Damsgaard (D), 59′ Poulsen (D), 70′ rig. Dzyuba (R), 79′ Christensen (D), 82′ Maehle (D)

Finlandia-Belgio 0-2

74′ aut. Hradecky, 81′ Lukaku

La classifica finale del gruppo B:

Belgio 9, Danimarca* 3, Finlandia 3, Russia 3.

*Danimarca seconda per la migliore differenza reti negli scontri diretti (+2) nei confronti di Finlandia (0) e Russia (-2).