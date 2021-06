Ikea omaggia Cristiano Ronaldo: arriva la risposta alla Coca Cola

Ikea omaggia Cristiano Ronaldo lanciando sul mercato una bottiglia pensata per contenere “solo acqua”. Il prezzo? Un dollaro e 99.

Ikea lancia sul mercato una nuova bottiglia, al prezzo di un dollaro e 99 centesimi. Fin qui, nulla di interessante se non fosse per il fatto che ha un nome specifico: “Cristiano”. Inoltre, si legge nel profilo Instagram della divisione canadese della multinazionale, il prodotto è pensato per contenere “solo acqua”. Una simpatica quanto originale idea che l’azienda ha voluto realizzare al fine di omaggiare Cristiano Ronaldo, a distanza di una settimana dal famoso video che lo aveva visto allontanare due lattine di Coca Cola.

L’omaggio di Ikea a Cristiano Ronaldo: ecco la bottiglia per l’acqua

Il fenomeno portoghese, come noto, poco prima di iniziare la conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Ungheria le aveva spostate con uno sguardo torvo. Poi, l’invito ai giornalisti e agli operatori presenti nella sala a bere acqua. Frasi che hanno fatto il giro del mondo e che hanno causato alla Coca Cola una perdita di 4 miliardi di dollari in Borsa.

L’Uefa, dal canto suo, era immediatamente intervenuta chiedendo ai giocatori di non prendere più iniziative del genere. “Abbiamo parlato con le federazioni calcistiche che partecipano al torneo – le parole del Ceo di Uefa Events SA e direttore di Euro 2020 Martin Kallen – ricordandogli che i ricavi degli sponsor sono importanti per la competizione e il calcio europeo”. Oggi la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo grazie ad Ikea che nel post su Instagram, molto apprezzato dal pubblico, ha taggato proprio il 5 volte Pallone d’Oro.