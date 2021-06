DIRETTA Repubblica Ceca-Inghilterra: segui la partita LIVE

Alle 21:00 spazio al match Repubblica Ceca-Inghilterra nella giornata dedicata agli Europei di calcio. La gara vale l’ultima giornata del gruppo D.

Repubblica Ceca-Inghilterra, match della terza ed ultima giornata del girone D di Euro 2020, andrà in scena alle ore 21:00 a Wembley. Questa sera Repubblica Ceca ed Inghilterra sono già sicure di un posto agli Ottavi di finale del torneo europeo per Nazionali. In palio, però, c’è la testa del girone. Quello di questa sera sarà il quinto incontro tra le due Nazionali: i Tre Leoni hanno vinto ben tre volte; una, invece, la vittoria della Repubblica Ceca. Uno solo il pareggio. Non ci sono precedenti fra le due Nazionali in una fase finale dei Campionati Europei. Coach Southgate dovrà fare a meno di Mount e Chilweel, out per il match di questa sera.

Repubblica Ceca-Inghilterra, le probabili formazioni

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Ct. Silhavy.

INGHILTERRA (4-1-4-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice; Sterling, Grealish, Phillips, Rashford; Kane. Ct. Southgate.

Arbitro: Dias (Por).

Assistenti: Tavares e Soares (Por).

IV uomo: Jovanovic (Ser).

Var: Pinheiro (Por).

Avar: Valeri, Meli e Irrati (Ita).