Euro 2020, si sono appena concluse Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia. Definito il Gruppo D degli Europei di calcio.

Si sono appena concluse le gare della terza ed ultima giornata del Gruppo D di Euro 2020. Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia hanno definito il girone. Chiude da prima classificata la Nazionale inglese di Southgate; ad arrivare seconda e a qualificarsi agli ottavi di finale del torneo è la Croazia che chiude a pari punti con la Repubblica Ceca, finita terza a causa della differenza reti. Fanalino di coda del girone è la Scozia che chiude il torneo con un solo punto conquistato, frutto del pareggio contro gli inglesi nel match di esordio ad Euro 2020.

Euro 2020, classifica finale girone D

Si delinea, quindi, la classifica finale del gruppo D.

Inghilterra 7 punti Croazia 4 punti Repubblica Ceca 4 punti Scozia 1 punto

Decisivi i risultati di oggi. Ad aprire le danze in Repubblica Ceca-Inghilterra, ci ha pensato Sterling dopo soli dodici minuti di gioco.

La Croazia, invece, vince e passa il girone. Le reti di Vlasic e Modric non bastano per superare la Repubblica Ceca in classifica. Ci pensa Perisic nel secondo tempo a sistemare la pratica e a trascinare i compagni alla fase successiva del torneo.